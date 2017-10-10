Госдуме посоветовали ужесточить наказание за вербовку террористов

Думский комитет по законодательству и госстроительству по итогам заседания 10 октября рекомендовал коллегам из нижней палаты российского парламента принять в первом чтении законопроект, подготовленный инициативной группой под руководством первого зампреда фракции Адальби Шхагошева, — об ужесточении наказания для тех, кто занимается вербовкой террористов.

Речь идет об увеличении срока лишения свободы в качестве наказания для вербовщиков — до пожизненного заключения, передает РБК. Комитет по законодательству и госстроительству Госдумы, как указано в его рекомендательной заметке для депутатов, «концептуально» поддерживает инициативу авторов проекта, но при этом имеет серьезные замечания.

В частности, члены комитета отметили в документе «ряд противоречивых положений, которые нуждаются в существенной доработке», — например, фактическое содержание фигурирующих в проекте понятий «организации деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации».

Кроме того, комитет усмотрел нарушение «логики построения уголовно-правовой нормы» в том, что норма о наказании за склонение и вербовку террористов дополняет статью УК о наказании за «наиболее опасные формы содействия террористической деятельности, такие как организаторская деятельность, направленная на совершение преступлений или руководство совершением преступлений».

Собеседник РБК в составе комитета отметил, что документ, по всей видимости, «готовился в спешке» и получился «непроработанным» — однако его все равно рекомендовано принять, поскольку «это политический момент».