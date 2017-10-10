За месяц из-за анонимных звонков эвакуировали более миллиона россиян

Более миллиона человек в 170 городах России были эвакуированы с начала массовых анонимных сообщений о минировании общественных зданий. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах.

По данным источника агентства, за это время поступали звонки о минировании 2,46 объектов, из которых был выведен 1,020 млн человек. Только за последние дни в семи городах РФ поступали звонки с угрозами взорвать 115 объектов, из которых были эвакуированы 79 тысяч человек. С 11 сентября и по сей день ни одно сообщений не подтвердилось.

Ранее глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что звонки координируются четырьмя россиянами, находящимися в данный момент за рубежом. Их поиск затрудняется использованием злоумышленниками IP-телефонии.

Директор ФСБ оценил нанесенный ими ущерб в 300 млн рублей.