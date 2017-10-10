Минобороны констатировало уничтожение экономической инфраструктуры ИГ в Сирии

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил об уничтожении экономической инфраструктуры террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), сообщает ТАСС.

По его сведениям, у боевиков ИГ больше нет источников финансирования для закупки боеприпасов и вербовки наемников. Кроме того, попытки террористов возобновить незаконную добычу и реализацию углеводородов в Сирии постоянно пресекаются.

Игорь Конашенков также подчеркнул, что с учетом подпитки террористов из Ирака серьезные вопросы вызывает деятельность США и международной коалиции в Сирии.