СМИ изложили новую версию о сроках выдвижения Путина

Российский лидер Владимир Путин может объявить о своем намерении снова баллотироваться в президенты страны, выступая с традиционным ежегодным посланием Федеральному Собранию, сообщает «Медуза» со ссылкой на свой источник, близкий к руководству партии «Единая Россия».

Этот вариант, по словам источника, обсуждается и в Кремле, и среди единороссов как «наиболее подходящий», поскольку послание парламентариям фактически представляет собой «публикацию президентской программы» — наподобие программных статей Путина, опубликованных пять лет назад.

«Все будет максимально стандартно — в своем послании Федеральному Собранию Путин объявит о выдвижении и заявит о базовых смыслах своей программы», — спрогнозировал источник, добавив, что действующий президент будет баллотироваться на новый срок в качестве самовыдвиженца, в рамках «общественного консенсуса».

Сценарий, который глава государства изложит в своем послании, источник назвал консервативным, признав, что никакой «яркой идеологической базы» под него пока не создано.

Комментируя эту информацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что ему на этот счет ничего не известно. Он еще не объявлял о своем решении, да и даты послания пока нет», — напомнил официальный представитель Кремля.

Между тем источник «Медузы» утверждает, что в конце ноября в Москву съедутся все главы региональных исполкомов и секретарей «Единой России», чтобы получить указания насчет сбора подписей за выдвижение Путина кандидатом в президенты.

Это утверждение соответствует традиции, которой российский лидер следовал в последние годы, — выступать с посланием Федеральному Собранию в первой половине декабря. Выборы президента, напомним, состоятся 18 марта, но официально об их проведении объявят в период с 7 по 17 декабря.

Чтобы претендовать на президентский пост в качестве самовыдвиженца, надо сформировать инициативную группу и собрать по меньшей мере 300 тысяч подписей россиян.