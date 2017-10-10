Лавров назвал СНГ приоритетом российской внешней политики

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на открытии заседания Совета министров иностранных дел стран СНГ в Сочи, заявил, что взаимодействие с другими членами Содружества Независимых Государств продолжает оставаться приоритетом российской внешней политики, передает РИА Новости.

«Содружество по праву заслужило репутацию представительного регионального объединения с широким членским составом и значительным опытом успешного сотрудничества. Рассчитываю, что результаты нашей встречи будут способствовать укреплению организации, повышению ее авторитета на международной арене», — поделился с коллегами Лавров.

На повестке дня заседания — рассмотрение целого ряда документов, включая различные соглашения о взаимодействии в сфере борьбы с терроризмом и укрепления военного сотрудничества (в частности, будет обсуждаться проект Основных направлений адаптации объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ к решению задач воздушно-космической обороны).

Кроме того, члены совета рассчитывают принять решения по проектам Концепции сотрудничества в противодействии коррупции и Соглашения об обмене информацией в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием.

Еще один важный пункт в планах глав МИД стран СНГ — голосование по проекту Соглашения между правительством РФ и Содружеством об условиях пребывания на российской территории Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ.

Все проекты, которые будут одобрены на заседании Совета, впоследствии внесут на рассмотрение следующей инстанции — Совета глав государств и правительств СНГ, который соберется 3 ноября в Ташкенте.