Минобороны рассказало о «перемалывании» террористов в Сирии

Официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков рассказал о ходе атаки на крупный форпост запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», расположенный в 40 километрах юго-восточнее сирийского города Дейр-эз-Зора, в непосредственной близости от города Меядина.

По словам Конашенкова, боевики оказывают ожесточенное сопротивление в долине реки Евфрат и ежедневно получают подкрепление из Ирака, в том числе за счет иностранных наемников. «Террористы прибывают на бронетехнике, пикапах с крупнокалиберным вооружением. Они получают оружие и боеприпасы через пограничный город Абукемаль», — уточнил представитель Минобороны РФ.

Вблизи Дейр-эз-Зора и на трассе, ведущей к нему от Пальмиры, боевиков ИГ атакуют правительственные силы, а «авиация ВКС России круглосуточно перемалывает эти формирования ИГИЛ вместе с подвозимыми боеприпасами и бронетехникой, совершая до 150 воздушных ударов в сутки».

В частности, за последние сутки российские самолеты нанесли 182 удара, в результате удалось разрушить «заглубленный склад артиллерийских и танковых боеприпасов, а также разветвленная сеть подземных туннелей, в которых укрывалось большое количество террористов, выходцев из азиатских республик СНГ и Алжира».

Конашенков подтвердил уничтожение четырех танков, трех бронемашин, девяти внедорожников с крупнокалиберным вооружением и двух установок РСЗО (реактивных систем залпового огня), а также ликвидацию более полусотни боевиков. «Еще около 30 террористов остались заблокированными в подземных туннелях», — добавил представитель Минобороны РФ.