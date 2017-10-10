ВС РФ снял штрафы с осужденных за убийство Немцова

Приговор по делу об убийстве политика-оппозиционера Бориса Немцова оставлен в силе, а само дело не будет возвращено на повторное рассмотрение. Такое решение приняла судебная коллегия Верховного суда РФ, передает РБК.

«Приговор в отношении осужденных изменить. Исключить назначение каждому штрафа в виде 100 тысяч рублей. В остальном приговор оставить в силе», — говорится в постановлении коллегии.

Адвокаты фигурантов на заседании заявляли о множественных нарушениях, которые, по их мнению, были допущены судом первой инстанции при рассмотрении дела об убийстве Немцова — в частности, в виде давления на присяжных.

Все пятеро осужденных заявили, что им непонятен приговор. Один из них — Анзор Губашев — выступил с последним словом, в котором попросил отменить приговор и привлечь к уголовной ответственности представителей стороны обвинения. По его словам, убийство Немцова носило политический характер, но он сам к нему никакого отношения не имеет. Губашев утверждает, что был похищен сотрудниками ФСБ, которые увезли его с мешком на голове.

О своей невиновности заявил и другой фигурант — Темирлан Эскерханов. В качестве доказательства непричастности к убийству он напомнил, что является отцом семерых детей.

После заседания адвокат Эскерханова Анна Бюрчиева предупредила, что намерена обжаловать приговор в Верховном и Европейском судах по правам человека. Ее коллега Роза Магомедова добавила, что жалоба будет подана от имени всех фигурантов дела.

Напомним, Верховный суд РФ признал приговор по делу об убийстве Немцова законным — но отменил наложенный на осужденных штраф в размере 100 тысяч рублей каждому.