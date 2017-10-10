В России создадут отечественную ОС для интернета вещей

К 2020 году в России, согласно плану мероприятий по программе «Цифровая экономика», будет разработана национальная операционная система (РС) IoT для создания интернета вещей. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Отечественная ОС должна превосходить зарубежные аналоги по ключевым показателям и может стоить от несколько сотен миллионов до 1,5 млрд рублей в зависимости от того, будут ли использоваться уже имеющиеся наработки или ОС будут создавать с нуля.

Рабочую группа по созданию IoT возглавляет Сбербанк. Разработка, как и выбор пилотной отрасли для внедрения ОС, должна закончиться до 31 декабря 2021 года. Исполнителями в плане, кроме отечественных разработчиков ПО, указаны Минпромторг и Минкомсвязь.

Прототип ОС должен быть представлены к четвертому кварталу 2018 года. В четвертом квартале 2019 года будут приняты национальные стандарты межмашинного взаимодействия для киберфизических систем.

Источник издания в Минэкономики сообщил, что ОС для интернета вещей может стать основой для Национального консорциума развития автономного, подключенного, электрического транспорта. Скорее всего, он будет учрежден в октябре 2017 года. Уже известно, что в него планируют вступить КамАЗ, ФГУП НАМИ, «Соллерс», «Ростелеком», «Россети» и другие крупные компании.

Директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников считает, что отечественная ОС поможет сохранить деньги в России.