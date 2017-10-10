Стали известны размеры «дыры» в капитале «Открытия»

По состоянию на 1 октября отрицательный капитал банка «Открытие» составлял 188,872 млрд рублей — при том, что месяцем ранее он был положительным и достигал 158 млрд рублей, следует из данных в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений.

В капитале санируемого «Открытием» банка «Траст» тоже растет «дыра» — за последний месяц она увеличилась почти на 60 млрд рублей, составив на начало октября 157,9 млрд рублей.

В «Открытии» уже прокомментировали негативные изменения, объяснив их необходимостью досоздания резервов, «отрицательной переоценкой ценных бумаг в портфеле банка и оказанием безвозмездной помощи дочерней структуре», передает RNS со ссылкой на управляющего директора банка Александра Дмитриева.

«Кроме того, на размер капитала по итогам сентября повлияли особенности расчета собственных средств банка при формировании их отрицательной величины», — уточнил он, заверив, что банк продолжает «работать в обычном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами».

Образование «дыры» в капитале Дмитриев назвал «закономерным действием в рамках реализуемых мероприятий по повышению финансовой устойчивости банка».

Напомним, ранее стало известно, что Центробанк принимал непосредственное участие в попытках вернуть крупных вкладчиков в «Открытие» после введения там временной администрации — под собственные гарантии финансового оздоровления этой кредитной организации. Эксперты усмотрели в этих действиях, заключавшихся в личных контактах представителей ЦБ РФ с бывшими или сомневающимися клиентами «Открытия», нарушение законов о конкуренции — переход грани между надзором и участием в деятельности банка.