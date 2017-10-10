Порошенко загипнотизировал Эрдогана перед журналистами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал звездой соцсетей: журналисты застигли его спящим на пресс-конференции, в которой он участвовал совместно с украинским коллегой Петром Порошенко по итогам двусторонних переговоров.

Агентство Sputnik Турция вело прямую трансляцию, фрагменты которой с дремлющим Эрдоганом моментально были вырезаны и разошлись по сети. Турецкий лидер хоть и сидел за столом прямо перед журналистами, не смог побороть одолевающий его сон и сначала зевал, подпирал голову руками, а потом и вовсе прикрыл глаза.

На видеозаписи заметно, что сонное состояние президента Турции не укрылось от внимания украинского лидера, который внимательно выслушивал вопросы СМИ и обстоятельно на них отвечал. Чтобы разбудить Эрдогана, Порошенко несколько раз стучал по столу.

Напомним, президент Турции находится на Украине с официальным визитом, он прибыл в Киев накануне — 9 октября. В программу поездки входили его переговоры с Порошенко, они должны были продлиться 45 минут, но вместо этого продолжались около трех часов.

Отметим, что пользователи соцсетей, комментируя запись с засыпающим Эрдоганом, по большей части умиляются его сходству со смешными видео, на которых животные тщетно борются со сном (обычно это котята). Некоторые напомнили, что у президента Турции масса важных дел (видимо, в отличие от его украинского коллеги), поэтому он устает.