Прилепин сообщил подробности убийств Моторолы и Гиви

Писатель и политрук батальона самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Захар Прилепин заявил, что знает имена тех, кто стоит за убийствами Арсения Павлова (позывной Моторола) и Михаила Толстых (позывной Гиви). Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, это сделала «та сторона, Киев». Действовали украинские диверсанты, в одном из случаев в их числе была женщина. Прилепин отметил, что считает своим долгом поставить в Славянске памятник Мотороле.

Ранее Министерство госбезопасности (МГБ) ДНР сообщало, что заказчиком убийств лидеров ополчения является глава департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Алексей Петров. В его ведомстве существуют отряды, на деньги США воюющие против ДНР.

Михаил Толстых был убит 8 февраля 2017 года в своем кабинете. Арсений Павлов погиб в октябре 2016 года во взорвавшемся лифте жилого дома.