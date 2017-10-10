Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
10 октября 2017, вторник, 14:59
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
10 октября 2017, 12:02
астрономия Солнце

Астрономы пытаются объяснить повышенную температуру солнечной короны

NASA/SDO

Группа астрономов из Японии, США и Швейцарии привела экспериментальные довооды в пользу одного из объяснений давно интересующего ученых эффекта: повышенной температуры солнечной короны.

Солнечная корона – это самая внешняя часть атмосферы Солнца, ее мы можем наблюдать во время солнечного затмения. За ней идет хромосфера, слой сравнительно небольшой плотности толщиной около 2000 километров, а после начинается фотосфера – видимая поверхность Солнца, из которой исходит основная часть солнечного излучения в оптическом диапазоне. Наблюдается интересный эффект: температура фотосферы составляет от 6600 до 4000 кельвинов, тогда как солнечная корона разогрета значительно сильнее – в среднем до 1 – 2 миллионов кельвинов, а в особых случаях на отдельных участках и до 20 миллионов кельвинов. Для объяснения этого эффекта существуют две основные гипотезы. Одна связывает разогрев солнечной короны с магнитогидродинамическими волнами, которые переносят энергию нижних слоев Солнца во внешнюю часть солнечной атмосферы, рассеиваясь в ней. Другая объясняет нагрев короны эффектом пересоединения линий магнитного поля во время солнечных вспышек.

Нынешнее исследование подтверждает вторую гипотезу и указывает, что энергия, выделяющаяся при пересоединениях линий магнитного поля Солнца, переносится в область короны посредством нановспышек – сравнительно небольших взрывных процессов выделения энергии, в миллионы раз слабее обычных солнечных вспышек. Теоретически этот механизм был впервые предложен еще в 1964 году американским астрономом Томасом Голдом, а более подробно разработан специалистом по астрономии и физике плазмы Юджином Паркером. Изменения в магнитном поле преобразуют накопленную в нем энергию в движение плазмы. Движение быстро гасится из-за турбулентности потока и вязкости солнечного вещества, его энергия переходит в тепло и переносится свободными электронами вдоль линий магнитного поля, пока не достигнет места, где происходит нановспышка. Для подтверждения этой теории астрономам не хватало наблюдательных данных.

Теперь в пустыне штата Нью-Мексико ученые запустили ракету FOXSI-2 в пятнадцатиминутный полет для наблюдений за солнечной активностью. На аппарате были установлены семь чувствительных рентгеновских телескопов. Они обнаружили участок короны с температурой 10 миллионов кельвинов. Но крупных вспышек, которые могли вызвать перенос туда энергии от фотосферы, на соответствующем участке не было. Множество нановспышек, по расчетам авторов исследования, совместно могли обеспечить такой разогрев.

Итоги работы опубликованы в журнале Nature Astronomy.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество воспитание Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. одаренные дети онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент Россотрудничество русский язык рыбы Сергиев Посад сердце Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева черные дыры школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии эпидемиология этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.