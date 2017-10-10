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10 октября 2017, 13:33
Мадагаскар медицина эпидемии

На Мадагаскаре идет эпидемия легочной чумы

Антананариву
Антананариву
Olivier Lejade/Flickr

Эпидемия опасной легочной формы чумы распространяется по территории Мадагаскара. Министерство здравоохранения страны сообщило, что по состоянию на 7 октября насчитывалось 343 заболевших, 42 человека из них умерли. Всемирная организация здравоохранения оценила риск распространение болезни внутри страны как высокий, а риск переноса ее за пределы острова пока рассматривается как низкий.

Как легочная, так и бубонная форма чумы вызываются бактерией Yersinia pestis. Если бубонная чума передается от человека к человеку, как правило, через укусы блох, то легочная способна передаваться воздушно-капельным путем (при разговоре, кашле, чихании) или через предметы. От легочной чумы не защищают вакцины, направленные против бубонной чумы. Обе формы чумы хорошо излечиваются при условии своевременного приема антибиотиков, но без использования антибиотиков легочная чума в 100 % случаев заканчивается смертью больного.

Первый известный заболевший на Мадагаскаре жил в отдаленной части страны. Он почувствовал симптомы болезни, которую счел малярией, и отправился на автобусе в столицу. По пути он умер 27 августа. По пути его следования начались случаи заболевания чумой. Вскоре они были отмечены и в столице острова – Антананариву. Сейчас в городе закрыты школы и отменены общественные мероприятия. Легочная чума отмечена в 10 из 22 областей Мадагаскара и в 20 из 114 округов.

Всемирная организация здравоохранения узнала об эпидемии 23 сентября после первой смерти в столичной больнице. Сейчас эпидемиологи пытаются установить судьбу тренера по баскетболу с Сейшельских островов, который приехал на турнир в Мадагаскар, заразился чумой и быстро умер. По разным сообщениям, это произошло или еще в Антананариву или уже на Сейшелах. 6 октября ВОЗ поставила 1,2 миллиона доз антибиотиков на Мадагаскар и выделила 1,5 миллиона долларов США для борьбы с эпидемией.

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