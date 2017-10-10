Украина стала лидером по числу психических заболеваний в Европе

Украинское министерство социальной политики подготовило заявление, согласно которому страна не первый год занимает первое место в Европе по количеству психических расстройств.

Согласно статистке, 1,2 млн украинских граждан, более 3% населения страны, страдают психическими заболеваниями. Ведомство отмечает, что ситуация только ухудшается, так как ежегодно 2 млн украинцев обращаются в клиники, а нервные расстройства наблюдаются у каждого третьего человека. Психические заболевания занимают второе место среди причин инвалидности.

Министерство соцполитики Украины напомнило, что к 2020 году по прогнозам Всемирной организации здравоохранения психические заболевания войдут в первую пятерку самых распространенных болезней. Психические расстройства и интеллектуальная недостаточность, возможно, обгонят сердечно-сосудистые заболевания, которые в настоящее время являются самыми распространенными в мире.