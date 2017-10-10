Путин рассказал о серьезных рисках использования криптовалют

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по криптовалютам, в ходе которого отметил, что использование таких виртуальных денег несет серьезные риски, сообщает РИА Новости.

Подчеркнув актуальность темы внедрения цифровых технологий в финансовую и банковскую сферу, глава государства заявил: «Криптовалюты в некоторых странах стали уже и становятся полноценным платежным средством, инвестиционным активом. Вместе с тем использование криптовалют несет и серьезные риски. Мы знаем позицию ЦБ, мы с председателем говорили несколько раз на эту тему».

Российский лидер очертил круг проблем, к которым может привести использование криптовалют: «Прежде всего это возможность отмывания капитала, полученного преступным путем, ухода от налогов и финансирование даже терроризма и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых могут стать рядовые граждане».

При этом привлечь нарушителей к ответственности в данной ситуации затруднительно, отметил Владимир Путин: «В случае сбоя системы или надувания "пузырей", как сейчас модно говорить, по ним не будет юридически ответственного субъекта. Это такая серьезная вещь, которую мы должны иметь в виду, обсуждая эту тему».

Вместе с тем президент призвал не «нагородить лишних барьеров», а лишь выстроить регуляторную среду, чтобы защитить интересы граждан и бизнес.