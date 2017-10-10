«Левада-центр» отметил рост рейтинга Путина

Количество опрошенных россиян, готовых голосовать за действующего президента РФ Владимира Путина, по сравнению с сентябрем увеличилось на четыре процентных пункта. Сейчас их 64%, пишут «Ведомости» со ссылкой на опрос, проведенный «Левада-центром».

Некоторые из респондентов сообщили, что в отсутствие фамилии путина в бюллетенях для голосования отдали бы предпочтение премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву. Однако 55% участников опроса затруднились сказать, за кого бы голосовали.

Лидеры ЛДПР и КПРФ Владимир Жириновский и Геннадий Зюганов набрали по 2%, Алексей Навальный – 1%, за прочих политиков, включая Медведева, высказались менее 1% опрошенных россиян.

Также в результате опроса «Левада-центра» выяснилось, что 28% респондентов еще не решили за кого проголосуют в 2018 году.

Директор «Левада-центра» Лев Гудков считает, что Жириновский и Зюганов утратили значение лидеров протестного движения, люди понимают, что их участие в выборах носит ритуальный характер. Медведева вспоминают из-за того, что его имя «на слуху», но граждане России им очень недовольны, отметил Гудков.

Лев Гудков уверен, что неопределившихся россиян не удастся завоевать предвыборными лозунгами. По его мнению, до тех пор, пока не будет определена модель выборов, ценность подобных рейтингов довольно сомнительна. Кроме того, кандидаты в президенты пока не представили предвыборные программы, так как нет уверенности, что есть смысл в них участвовать.