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10 октября 2017, 15:58
Германия кино культура

Исполнитель роли Николая II в «Матильде» побоялся приехать на премьеру

На съемках фильма "Матильда"
На съемках фильма "Матильда"
Svopi.ru

Исполнитель роли Николая II, немецкий актер Ларс Айдингер заявил в интервью Zeit, что не приедет на премьеру уже ставшего скандальным фильма «Матильда».

Айдингер сообщил, что ему не угрожали, но он все равно боится, что в России ему кто-нибудь причинит вред: ему известно об атаках с коктейлем Молотова на студию режиссера киноленты Алексея Учителя, и он обеспокоен собственной безопасностью.

Ларс Айдингер сообщил, что очень удивлен реакцией российских монархистов на фильм. По его мнению, никто не собирался «разоблачать» последнего российского императора. Наоборот, режиссер хотел показать его человеческие черты, в том числе ошибки и слабости. Айдингер рассказал, что не может понять, почему история любви императора и танцовщицы столетней давности вызвала такие эмоции, тем более, со стороны людей, которые фильм не видели. Немецкий актер отметил, что работа с Алексеем Учителем стала для него важным профессиональным опытом и он хотел бы его повторить.

Актер также опроверг обвинения в приверженности к сатанизму и нетрадиционной ориентации.

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