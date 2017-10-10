«Радио Свобода» пообещало продолжить работу в России

Директор по связям с общественностью «Радио Свобода» Джоанна Левинсон заявила, что у редакции есть все основания продолжать работу. Таким образом она прокомментировала РБК заявление Минюста о зеркальных мерах в ответ на «притеснение» российских СМИ в США.

Представитель «Радио Свобода» подтвердила, что в редакцию пришло письмо ведомства.

«Мы не верим в ограничения работы журналистов. Журналисты должны иметь право делать свою работу», — отметила Левинсон.

Она подчеркнула, что не «собирается спекулировать» относительно возможных мер, которые могут быть использованы.

Редактор «Кавказ.реалии» Закир Магомедов сообщил РБК, что не получал предупреждения Минюста, но знает о нем. Он сообщил, что в редакции вопрос о дальнейших действиях в случае ограничений пока не обсуждался.

Напомним, 10 октября в Совете Федерации сообщили о возможном признании иноагентами некоторых зарубежных редакций к концу 2017 года.