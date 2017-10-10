Серебренников предупредил об опасности современного театра

Российский режиссер Кирилл Серебренников, возглавляющий московский «Гоголь-центр», назвал современный театр «мощным, влиятельным, смыслообразующим» и опасным видом искусства.

«Сегодня современный театр не просто важнейшее, передовое, а значит, мощное, влиятельное, смыслообразующее искусство, но и опасное. Таким, каким он стал сегодня в России, он не был практически нигде и никогда», — цитирует слова Серебренникова «Интерфакс».

Такую оценку он дал в своем обращении к участникам фестиваля Territoriя, которое от его имени прочел со сцены худрук Театра наций Евгений Миронов. По его словам, договоренность о написании этого обращения была заключена еще до того, как Серебренникова задержали по делу о хищении бюджетных средств его продюсерской компанией «Седьмая студия».

В своем обращении Серебренников призвал участников театрального фестиваля оставаться «честными и искренними перед собой».

Напомним, с 23 августа режиссер находится под домашним арестом, куда его поместили по решению суда в рамках упомянутого уголовного дела. Речь идет о проекте по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», организованном Серебренниковым в 2011 году и получившем от министерства культуры финансирование в объеме свыше 214 млн рублей до 2014 года. Следствие считает, что основанная режиссером «Седьмая студия» подавала ложные сведения о расходовании этих средств — по количеству и смете мероприятий, планам и отчетам, договорам с сотрудниками. По материалам уголовного дела, таким образом было похищено 68 млн рублей.