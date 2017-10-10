ЦБ обнаружил признаки финансовой пирамиды у криптовалют

Первый заместитель председателя Банка РФ Сергей Швецов сообщил об обнаружении в поведении участников торгов криптовалютами признаков финансовой пирамиды. Об этом он рассказал на XII форуме производных финансовых инструментов, пишет RNS.

Он сообщил о большом количестве сигналов со стороны финансового рынка. По словам Швецова, позиция ЦБ однозначна, и она совпадает с мнением других стран БРИКС. Биткойны являются инструментом с неоднозначной экономической природой и несут неоправданно высокие риски. Более того, они превращаются из расчетной единицы в актив, приобретаемый для получения краткосрочной высокой доходности, что, собственно, и позволяет определить его как финансовую пирамиду.

Швецов заявил, что ЦБ не будет наблюдать за развитием «пирамиды» и доступ неквалифицированных инвесторов к ней должен быть закрыт, тем более, что «сарафанное радио» сделало биткойны слишком известным финансовым инструментом.

Ранее он обещал, что из-за избыточных рисков массовый доступ к вредоносным сайтам будет ограничен. Сейчас Швецов заявил, что ЦБ совместно с Генпрокуратурой начал работу по закрытию доступа к внешним сайтам, дающим возможность россиянам использовать криптовалюты и их производные инструменты.

Ранее Московская биржа рассматривала возможность введения фьючерса на индекс биткойна, но Сергей Швецов отметил, что и такие инструменты вызывают опасения.