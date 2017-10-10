Glamour выдал президентские амбиции Ксении Собчак

Телеведущая Ксения Собчак, которую ранее назвали одной из возможных претенденток на роль женщины-конкурента Владимира Путина на предстоящих президентских выборах, не отрицает, что является «потенциальным кандидатом на самый высокий пост в стране». Такое заявление звезда сделала в интервью журналу Glamour, опубликованном под заголовком «С видами на Кремль».

По ее словам, богатый опыт в шоу-бизнесе, который она получила в ходе работы над телепроектами вроде «Дома-2» или «Блондинки в шоколаде», в данном случае станет только плюсом. «Кому-то, может, и повредило бы, а мне, я думаю, поможет», — прокомментировала Собчак перспективы использования своих былых наработок в президентском кресле.

Ксения сравнила себя с тортом «Муравейник», который, несмотря на большое количество разных слоев, все равно является единым целым. «Я общаюсь с разными людьми, мне все интересно, я хочу все знать, во всем участвовать, каждую секунду учиться — из этого состоит моя жизнь», — подытожила телеведущая.

Еще одна ее цитата, приведенная в Glamour, звучит так: «Ксения Собчак президент — это как Сергей Шнуров художник. Стеб. Арт-проект очень высокого уровня».

Напомним, впервые фамилия Собчак в контексте президентских выборов-2018 прозвучала в публикации «Ведомостей» от 1 сентября. Сама звезда в ответ заявила, что она «человек независимый».