Собянин оценил затраты на реновацию в 400 млрд рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин на расширенном заседании правительства города сообщил, что за ближайшие четыре года на программу реновации будет потрачено 400 млрд рублей. Он отметил, что эта «колоссальная сумма» будет проведена в бюджете отдельной строкой, пишет РБК.

По его словам, эти затраты позволят обеспечить москвичам «все гарантии», ранее обещанные мэрией.

В мае этого года на подготовку реновации было выделено 96,5 млрд рублей. Средства должны были пойти на формирование земельных участков под новые дома и подготовку предпроектных и проектных работ.

1 августа московский градоначальник утвердил итоговый список подлежащих сносу домов, в который вошли 5144 жилых дома. В них проживает около миллиона человек.

Соавторов законопроекта о реновации жилого фонда столицы, депутат Госдумы Николай Гончар в марте 2017 года оценивал его в 3,5 трлн рублей. Причем, назвал эту оценку «очень оптимистичной».

Ранее Сергей Собянин называл срок окончания реновации — 2032 год.