Бывшие студенты Европейского университета проведут пикеты в поддержку вуза

10 октября в 15:00 вчерашние студенты Европейского университета в Санкт-Петербурге и поддерживающие их ученые выйдут с серией одиночных пикетов на улицы Санкт-Петербурга и Москвы, говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Полит.ру».

У Русского музея, Эрмитажа, рядом с Российской национальной библиотекой в Петербурге, у офиса Рособрнадзора в Москве и в ряде других мест они напомнят горожанам о крайне тяжелой ситуации, в которой оказались студенты.

Европейский университет – негосударственное учебное заведение, в котором действовали программы магистерского и аспирантского уровня по социальным и гуманитарным наукам. Университет был основан в 1994 году по инициативе Анатолия Собчака. Образовательная и научная деятельность велась за счет средств отечественных благотворителей и фонда целевого капитала Европейского университета. В 2016 году, по данным мониторинга Минобрнауки, университет был признан самым эффективным в России по показателю «научно-исследовательская деятельность».

С весны 2016 на университет ведется массированное наступление – прошли десятки проверок контрольно-надзорных органов. На сегодняшний день Рособрнадзор отказывается выдавать университету лицензию взамен отозванной по результатам проверок на основании технических и несущественных замечаний. Одновременно Комитет по имущественным отношениям Администрации Санкт-Петербурга выселяет университет из здания, ссылаясь на надуманные нарушения договора аренды, часть из которых относится ко временам, когда университет еще не был создан.

Требования, не имеющие прямого отношения к образованию и науке, за год фактически уничтожили в Европейском университете и первое, и второе. На прошлой неделе Рособрнадзор отказал Европейскому университету в выдаче лицензии, очередной раз отказавшись раскрывать суть своих претензий.

Одиночные пикеты вместо тихого перевода в другой университет — ответ студентов, которые не готовы становиться последним поколением в истории Европейского.

Информация о ходе пикетов будет размещена в Facebook координатора акций Виталия Боваря.