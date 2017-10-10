СМИ узнали о проекте Кремля по охвату регионов через Telegram

Источник во внутриполитическом блоке администрации президента РФ рассказал о программе продвижения российских регионов в мессенджере Telegram, который для русскоязычного сегмента интернета в последнее время превратился в специфическую социальную сеть с функцией блога.

Как утверждает РБК по итогам своих бесед с источником, разработкой проекта занималась компания-подрядчик (какая именно, не уточняется). Он предполагает создание к концу октября около сотни анонимных политических телеграм-каналов в различных регионах РФ, включая Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Орел, Омск, Махачкалу, Вологду, Самару, Пятигорск, Краснодар, Тюмень и Новосибирск. В каждом из этих городов будет запущено по несколько каналов Telegram, четыре или пять.

Остается еще около десяти городов, которые также войдут в программу, но они пока не определены.

«В крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Краснодар и Екатеринбург, заниматься их наполнением будут от трех до пяти человек. Целевая аудитория — жители российских городов в возрасте от 20 до 50 лет. Это основные пользователи мессенджера», — пояснил источник, добавив, что финансировать ведение каналов будут сами регионы, а кураторство планирует осуществлять сама администрация президента.

По экспертной оценке, на оплату авторских гонораров требуется сумма в размере от 20 до 200 тысяч рублей в месяц, поэтому местные власти, скорее всего, попробуют сэкономить, подрядив наполнять каналы контентом провинциальных журналистов. «Наполнение Telegram-каналов войдет в их должностные обязанности», — цитирует РБК своего источника. По его мнению, созданная Кремлем сеть долго не продержится и прекратит свое существование уже летом.

Политологи давно отмечают, что «власти не хватает каналов неформального обмена информацией и ее интерпретации», а Telegram в данном случае является удобным инструментом, использование которого зависит лишь от «целеполагания и мастерства исполнителей».