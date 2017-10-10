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10 октября 2017, 11:31
Владимир Путин Ивановская область отставки-назначения

Путин сменил губернатора Ивановской области

Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский
Врио губернатора Ивановской области Станислав Воскресенский
Пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Ивановской области Павла Конькова, сообщает пресс-служба Кремля.

В указе подчеркивается, что президент принял отставку Конькова по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен заместитель главы Минэкономразвития РФ Станислав Воскресенский. О назначении глава государства сообщил Воскресенскому в ходе рабочей встречи.
 
Накануне Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Омской области Виктора Назарова, назначив врио главы региона депутата Госдумы от «Справедливой России» Александра Буркова.

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