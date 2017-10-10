Путин сменил губернатора Ивановской области

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке главы Ивановской области Павла Конькова, сообщает пресс-служба Кремля.

В указе подчеркивается, что президент принял отставку Конькова по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен заместитель главы Минэкономразвития РФ Станислав Воскресенский. О назначении глава государства сообщил Воскресенскому в ходе рабочей встречи.

Накануне Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Омской области Виктора Назарова, назначив врио главы региона депутата Госдумы от «Справедливой России» Александра Буркова.