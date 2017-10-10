Акционеры ЮКОСа отозвали исковые требования к властям РФ

Министр юстиции РФ Александр Коновалов заявил, что бывшие акционеры компании ЮКОС отказались от исковых требований к России во Франции, сообщает «Интерфакс».

Коновалов отметил: «Акционеры ЮКОСа отозвали все требования по экзекватуре, по обращению к исполнению решения Гаагского арбитражного суда. Во Франции (обеспечительные меры) пока еще оставались, а во всех остальных юрисдикциях они были либо приостановлены, либо вовсе не дошли до исполнения».

Глава Международного центра правовой защиты Андрей Кондаков также сообщил: «Сегодня бывшие акционеры ЮКОСа объявили о полном прекращении инициированных ими в декабре 2014 года разбирательств по признанию и исполнению решений Гаагского арбитража во Франции». Кондаков уточнил: это означает, что арест с имущества Российской Федерации во Франции будет снят.

Франция стала последней страной, в которой отменят арест российского имущества по искам экс-акционеров ЮКОСа.