Президент Чехии предложил Украине обменять Крым на выплаты

Президент Чехии Милош Земан на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) предложил оставить Крым России, а Украине – согласиться на компенсацию за потерянные территории. Об этом пишет чешский портал iDNES.

Земан назвал присоединение полуострова к России аннексией, но во избежание войны предложил этот вопрос закрыть. Он подчеркнул, что возвращение Крыма есть свершившийся факт и уже ничего не изменить. Чешский президент рекомендовал Украине принять компенсацию в любой удобной форме – финансовой либо в виде поставок углеводородов.

Первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко раскритиковала предложение Милоша Земана, обвинив его в «ужасающем цинизме». Она назвала его «антигавелом» и заявила, что Украина не будет торговать своими гражданами, территориями и достоинством. Геращенко также заявила, что огорчена аплодисментами, прозвучавшими на заседании ПАСЕ после выступления Земана.

В 2016 году Милош Земан назвал передачу Крыма Украине «непростительной глупостью», допущенной главой ЦК КПСС Никитой Хрущевым.