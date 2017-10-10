Передача «Жди меня» уходит с Первого канала

Из эфирной сетки Первого канала исчезнет еще один проект, который существовал там на протяжении долгих лет, — речь о передаче «Жди меня».

Как сообщил в Facebook продюсер «Жди меня» и президент телекомпании ВИDgital Александр Любимов, теперь программа будет выходить на НТВ. Он напомнил, что за время существования проекта с его помощью «удалось найти более 200 тыс. человек».

Причиной смены «прописки» популярной и полезной передачи стало, по словам продюсера, смещение приоритетов Первого канала в сторону развлекательных программ, тогда как НТВ за последние два года, напротив, «действительно сильно изменился».

Напомним, проект «Жди меня» выходит с 1998 года, работу над ним начинала телекомпания «ВИД», которая впоследствии сменила название на ВИDgital. Ведущими телепередачи в разное время были актеры Игорь Кваша, Михаил Ефремов, Мария Шукшина, Александр Домогаров, Чулпан Хаматова, Сергей Никоненко, Егор Бероев и Ксения Алферова, а также Александр Галибин.