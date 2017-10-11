Кремль начал поиски управленцев «завтрашнего дня»

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко объявил о начале всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» для поддержки наиболее перспективных руководителей-лидеров со всей страны.

«Запуск конкурса — прямое выполнение поручения президента России и продолжение его последовательной политики на развитие и поддержку наиболее перспективных и талантливых граждан страны, в данном случае мы говорим об управлении»,— сообщил Кириенко ТАСС.

В конкурсе смогут принять участие управленцы из сферы государственной службы, из частного бизнеса, госкомпаний и социальной сферы.

Единственным ограничением для участия является возраст до 50 лет, гражданство России, опыт управленческой деятельности не менее пяти лет. При этом участникам до 35 лет достаточно иметь двухлетний опыт.

Заявки на конкурс будут принимать до 6 ноября. Его финалисты получат индивидуальный образовательный грант в размере 1 млн рублей, а также «смогут присоединиться ко второму потоку курса, разработанного специально для подготовки высшего кадрового резерва страны».