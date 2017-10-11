Глава Туркмении подарил Путину алабая

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов вручил российскому коллеге Владимиру Путину щенка породы туркменский алабай. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хотел бы начать с приятной миссии. Недавно у вас был хороший день — день ангела. Поэтому я Вас от души поздравляю, желаю Вам, конечно, крепкого здоровья, успехов, всех наилучших благ», — заявил Бердымухамедов

По словам президента Туркмении, щенка зовут Верный.

«У нас есть общий один друг — это единственная в мире собака алабай. И я сегодня привез с собой этого маленького алабая», — добавил он.