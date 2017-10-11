Источник сообщил о деле о мошенничестве против пресс-секретаря Роскомнадзора

Пресс-секретарь Роскомнадзора Вадим Ампелонский мог стать фигурантом дела о мошенничестве. Об этом пишет Vc.ru со ссылкой на источники.

Против Ампелонского могли возбудить дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Соответствующая карточка находится на сайте Чертановского районного суда Москвы. В ней, в частности, содержится отказ в ходатайстве о заключении под стражу.

Помимо Ампелонского, в деле может фигурировать руководитель правового отдела Роскомнадзора Борис Едидин. Какая мера пресечения избрана в отношении него - не уточняется.

Кроме того, на сайте того же суда имеется карточка дела против некоего Весельчакова А. В., который, по словам источника, является главой аппарата Роскомнадзора. При этом статья обвинения не указана. Весельчаков находится под домашним арестом.

На запрос издания в Чертановском райсуде и Роскомнадзоре не ответили.

Как поведал собеседник сайта, Ампелонский и Весельчаков не появлялись на работе неделю.