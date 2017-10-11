11 октября 2017, 15:30
Рассмотрение дела Никиты Белых прервано из-за его госпитализации
Судья Пресненского суда Москвы Татьяна Васюченко сообщила, что 12 октября Никита Белых будет госпитализирован. Поэтому рассмотрение его уголовного дела будет приостановлено, сообщает ТАСС.
Нкита Белых неоднократно жаловался на тяжелое состояние, в среду на заседание суда ему была вызвана скорая помощь из-за жалобы на высокое давление.
В конце сентября стало известно, что экс-губернатора Кировской области переведут из лефортовского изолятора в тюремную больницу СИЗО «Матросская тишина». Его адвокат Андрей Грохотов сообщил, что в середине сентября его подзащитный пережил гипертонический криз и состояние его здоровья в целом ухудшилось.
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