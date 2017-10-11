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11 октября 2017, 20:02
британское кино Голливуд секс-скандал телевидение

Сексуальные домогательства стоили Вайнштейну членства в BAFTA

Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн
telegraf.com.ua

Американский продюсер Харви Вайнштейн, ставший фигурантом грандиозного скандала из-за обвинения в сексуальных домогательствах, перестал быть членом Британской киноакадемии BAFTA — по крайней мере, временно, пишет Variety.

Пресс-служба организации пояснила, что такое решение было принято «в свете недавних очень серьезных утверждений» и вступило в силу «немедленно», то есть непосредственно с момента вынесения. В киноакадемии заверили, что сам Вайнштейн уведомлен о приостановке своего членства в BAFTA.

До недавнего времени продюсер оказывал киноакадемии содействие в ее благотворительной деятельности, но поскольку поведение, в котором его уличили, руководство BAFTA считает «абсолютно неприемлемым», сотрудничество решено прервать.

«Мы надеемся, что это объявление дает ясно понять, что подобному поведению совершенно нет места в нашей индустрии», – добавили в киноакадемии.

Как ранее сообщал «Полит.Ру», из-за обвинений в сексуальных домогательствах Вайнштейн уже лишился места в компании Weinstein Co. — несмотря на то что являлся одним из ее основателей. Ему отказали от места «в свете новой информации о его неподобающем поведении, появившейся в последнее время».

Обвинения в отношении продюсера выдвинули несколько актрис и сотрудник кинокомпании Miramax. На основании их рассказов складывается неприглядная картина: Вайнштейн якобы совершал противоправные действия в отношении женщин на протяжении 30 лет, но жертвы его посягательств никому не рассказывали из-за отсутствия свидетельств и опасений за свою карьеру.

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