СМИ назвали кандидатов на пост Медведева после выборов президента

Владимир Путин после своей победы на выборах президента в 2018 году должен будет распустить правительство и предложить нового кандидата на пост премьера. Выбор Путина поможет определить его преемника на посту главы государства, пишет Bloomberg.

Источники в окружении Путина сообщили, что с приближением выборов выступающие за замену нынешнего главы правительства Дмитрия Медведева активизировались, заявив о необходимости более сильного управленца, который сможет «вдохнуть новую жизнь в захлебывающуюся экономику страны».

Так, возможным премьером назвали председателя Банка России Эльвиру Набиуллину, мэра Москвы Сергея Собянина и главу Минпромторга Дениса Мантурова. Кроме того, бизнес-круги и их союзники в правящих кругах уже вовсю обсуждают возможных претендентов на пост президента на выборах 2024 года.

Сам же Путин пока не сообщил о своем выборе, а на протяжении этого года лишь сталкивал разные группы во власти, в том числе силовиков и сторонников смягчения государственного контроля вроде Медведева и бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева.

«Когда конфликт между главой крупной государственной компании и ключевым министром разрешается путем операции с подсадной уткой, а затем в суде, вы знаете, что существует серьезный кризис», —заявил политолог Евгений Минченко.

Как отмечают журналисты, сейчас силовики находятся в более выгодном положении. Все ждут развязки суда над Улюкаевым, так как он может стать намеком на дальнейшие намерения президента.