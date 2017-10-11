Порошенко отказался от компенсации за Крым

Президент Украины Петр Порошенко на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) отказался считать вопрос принадлежности Крыма открытым, пишет РБК.

Он заявил, что трибуна ПАСЕ была создана не для призывов торговать территориями за нефть или деньги.

10 октября президент Чехии Милош Земан заявил, что спор между Москвой и Киевом необходимо решить путем выплаты компенсации за потерю Крыма. Он назвал потерю полуострова свершившимся фактом, и предложил таким образом избежать войны.

В ответ Петр Порошенко заявил, что Украина никогда не покинет своих граждан «ни в Крыму, ни на Донбассе, ни в российских тюрьмах». Он обвинил Россию в попытках уничтожения демократии, прав и свобод человека. Порошенко заявил, что Москва нагло закрывает глаза на призывы Украины вернуться в международное правовое поле