Россиянам ограничат сумму покупки криптовалют

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев сообщил, что в России планируется введение ограничений на сумму покупки криптовалют. Он сообщил «Интерфаксу», что это решение было принято на совещании у президента РФ Владимира Путина.

«[Предложение] концептуально поддержано, но нужно знать, на какую сумму. Нужно посмотреть международную практику», — сказал замминистра.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что на совещании у президента РФ Владимира путина было принято решение взять под контроль эмиссию и обращение криптовалют.

Он рассказал, что 10 октября в Сочи состоялось совещание по проблемам крптовалют. В нем приняли участие помощник президента РФ Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина, ее заместитель Ольга Скоробогатова, генеральный директор компании Qiwi Сергей Солонин.

Владимир Путин рассказал о проблемах, связанных с криптовалютами – сложность соблюдения «антиотмывочного» законодательства и проблемы идентификации. Было принято решение вменить государству регулирование процесса эмиссии криптовалют, майнинга и процесса обращение.

Антон Силуанов отметил, что необходимо будет разработать и принять законы, регламентирующие майнинг и обращение крипторвалют. Он выразил надежду, что уже до конца 2017 года будет принят соответствующий законопроект. Однако ввиду сложности документа его принятие может и задержаться.