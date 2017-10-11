ФАС запланировала проверку цен на новые iPhone

Антимонопольщики получили ряд жалоб по поводу цен на iPhone новых моделей и готовятся провести на их основании ряд проверок, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы ФАС. Продажи iPhone 8 и 8 Plus на российском рынке стартовали 29 сентября, стартовые цены были установлены на уровне 56,99 тыс. рублей и 64,99 тыс. рублей соответственно.

В ведомстве напомнили, что его руководитель Игорь Артемьев предупредил об увеличении размера штрафов за нарушения в ценообразовании именно на iPhone нового поколения, поскольку их будут расценивать как своего рода «рецидив»: ранее продукция компании Apple уже становилась объектом ценового сговора.

Например, летом прошлого года ФАС заводила дело на несколько компаний (Apple Holding B.V., Apple Inc., ООО «Эппл Рус», Apple Sales Ireland и Apple Operations International), в деятельности которых выявила «признаки координации ценообразования» при реализации iPhone 6S и 6S Plus в торговых сетях по меньшей мере 16 российских ритейлеров и дистрибуторов.

Антимонопольщики установили, что после старта официальных продаж айфонов указанных моделей большинство «перепродавцов» договорились об установке одинаковых цен на эти гаджеты и удерживали планку на протяжении определенного периода времени. Подозрительные совпадения цен были выявлены и при продаже других моделей iPhone.

Тогда ФАС пришла к выводу, что одинаковые цены у разных продавцов могут быть обусловлены «обязательными рекомендациями» группы компаний Apple российскому рынку. В итоге в начале нынешнего года антимонопольное ведомство признало «Эппл Рус» — российскую «дочку» американской компании — виновной в незаконной координации цен на iPhone пятого и шестого поколений.