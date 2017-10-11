Премьер Дмитрий Медведев получил степень почетного доктора марокканского университета Мухаммеда V. Об этом сообщает РИА Новости.

Это произошло во время визита премьера в Марокко. Во время церемонии председатель конституционного суда Марокко Саид Ихраи облачил Медведева в мантию почетного доктора и вручил ему диплом.

Премьер поблагодарил принявших решение о награждении членов жюри за оказанную честь. Он подчеркнул, что Россия готова к диалогу с Марокко в сфере образования и гуманитарных связей.

Стоит отметить, что степень почетного доктора университета Мухаммеда V могут получить только иностранцы. Ее были удостоены бывший президент Сенегала Абдулай Вад, бывший глава Совета министров Италии Романо Проди, а также бывший вице-президент Индии Хамид Ансари.