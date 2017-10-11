Трамп решил сделать женщину министром внутренней безопасности

Президент США назвал имя потенциального министра внутренней безопасности страны — Кирстен Нильсен, которая ранее занимала в том же ведомстве пост заместителя возглавлявшего его Джона Келли. Когда он покинул должность и стал руководить аппаратом Белого дома, Нильсен последовала за ним, напоминает американское издание The Hill. Предполагается, что официальное объявление о выдвижении ее кандидатуры будет сделано 11 октября.

Два источника в президентской администрации рассказали ему, что у нее по сравнению с предшественниками в министерском кресле имеется ценный практический опыт: она долго работала в МВБ и осведомлена обо всех нюансах деятельности ведомства.

До прихода в министерство Нильсен руководила компанией Sunesis Consulting и работала старшим научным сотрудником в Центре национальной кибербезопасности Университета Дж. Вашингтона.

В бытность президентом США Джорджа Буша она работала в Белом доме, занимая пост специального помощника главы государства по безопасности.

Компетенция министерства внутренней безопасности США заключается в борьбе с терроризмом, его последствиями и последствиями стихийных бедствий, незаконной торговлей наркотиками. Это ведомство существует 14 лет — с тех пор как было создано на базе Управления внутренней безопасности. Его деятельность часто критикуют американские общественники за якобы предпринимаемые попытки установить тотальный контроль над социумом.