Совладельца «Юлмарта» обвинили в кредитной афере на 1 млрд рублей

Петербургские следователи предъявили обвинение 45-летнему Дмитрию Костыгину — акционеру зарегистрированной за границей коммерческой структуры, являющейся учредителем НАО «Юлмарт». Ему вменяется мошенничество в сфере кредитования (ч.4 ст. 159.1 УК РФ), говорится в сообщении на сайте СУ СКР по Санкт-Петебургу.

Следствие считает, что возглавлявший совет директоров «Юлмарта» Костыгин 24 марта 2016 года «обеспечил заключение договора» о возобновляемой кредитной линии в Сбербанке, предоставив при этом ложные сведения о финансовом состоянии компании.

Через месяц Сбербанк перечислил на счет «Юлмарта» 1 млрд рублей, которыми, как утверждают в петербургском СУ СКР, «обвиняемый распорядился по своему усмотрению».

В ходе обысков, которые следователи проводили вместе с представителями ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу, у Костыгина были изъяты «компьютерная техника, средства связи, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела». В настоящее время решается вопрос о помещении обвиняемого под домашний арест.

Следственное ведомство также напомнило, что в его производстве находится еще одно уголовное дело, в котором фигурирует «Юлмарт», — об уклонении от уплаты налогов более чем на 116 млн рублей (п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ). Его фигурантами являются руководители компании.

На данный момент долги «Юлмарта» по налогам, а также начисленные на них пени и штрафы погашены.