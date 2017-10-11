Из вещдоков по делу «бога Кузи» обманом забрали 215 млн рублей

Московская полиция разыскивает мужчину, забравшего 215 млн рублей из вещественных доказательств, которые хранились среди других материалов по уголовному делу в отношении сектанта Андрея Попова, более известного как «бог Кузя».

Подозреваемый, как говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по Москве, провернул хитроумную аферу с фальшивыми документами.

«Фигурант, 59-летний уроженец Омска, изготовил поддельные документы, на основании которых в 2016 году судом было вынесено решение о взыскании в его пользу свыше 215 миллионов рублей, находившихся на хранении в уполномоченном органе в качестве вещественных доказательств», — сообщили в московском ГУ МВД.

В сообщении уточняется, что правоохранителям удалось заблокировать только часть суммы — 85 млн рублей, а остальные деньги ушли подозреваемому.

Напомним, расследование дела в отношении «бога Кузи» было завершено 19 сентября — примерно через год после его задержания. Оно было возбуждено по статьям о мошенничестве и создании религиозного или общественного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием. Помимо Попова в деле фигурируют еще два человека — его ближайшие помощники в деструктивной секте, которую он создал.