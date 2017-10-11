Минфин перераспределил бюджетные дотации между регионами

В проекте федерального бюджета на 2018–2020 годы предусмотрено выделение регионам РФ дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, в рамках которого в следующем году Минфин запланировал выдачу 645,1 млрд рублей — то есть на 5% больше, чем в нынешнем, передает РБК со ссылкой на документ.

Половина этой суммы будет распределена между 13 регионами из 85 входящих в состав России, треть уйдет первой пятерке самых дотируемых субъектов, что, по мнению экспертов, демонстрирует «разрыв в бюджетной обеспеченности регионов».

Лидировать по объему получаемых дотаций уже третий год подряд будет Дагестан (он получит свыше 59 млрд рублей, это на 6,6 млрд рублей больше, чем в 2017 году), а рекордсменом по приросту за год — в 7,3 млрд рублей — станет Якутия (она же займет второе место в рейтинге самых дотируемых регионов РФ). Замыкать тройку лидеров, согласно проекту бюджета, будет Камчатский край, которому планируется выплатить более 39,3 млрд рублей.

В бюджетах всех трех регионов доля федеральных дотаций превышает 40 %. Они входят в список высокодотационных, практически всем «фигурантам» которого Минфин решил повысить выплаты из бюджета. Например, Алтайский край в 2018 году получит 27,1 млрд рублей (прирост в 4,5 млрд рублей), Чеченская республика — 27 млрд рублей, Крым 17,7 млрд рублей, Тыва — 15,7 млрд рублей, Ингушетия — 9,2 млрд рублей, Карачаево-Черкесия — 9,1 млрд рублей.

В Чечне «безвозмездные поступления» из федерального центра составляют 84% доходов республиканского бюджета — это субсидии, субвенции, дотации и т.п. В Крыму их доля доходит до 67%.

Старший аналитик группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Александр Шураков отметил, что в течение последних шести лет объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в целом по стране неуклонно растет: так, в нынешнем году по сравнению с прошлым он увеличился на 20%, а в 2015 году — на 10,9%. На этом фоне прирост в 5%, запланированный Минфином на будущий год по сравнению с текущим выглядит несущественным.

Более примечательно перераспределение дотаций между регионами: увеличение выплат из федерального бюджета тем регионам, которые в 2018 году получат больше, чем в нынешнем, произойдет и за счет общего прироста в 30 млрд рублей, так и за счет других регионов (они получат в целом на 17,4 млрд рублей меньше).

Напомним, в прошлом году министерство финансов объявило об изменении схемы поддержки регионов — сокращении объема бюджетных кредитов, от которых теперь и вовсе откажутся, при увеличении объема дотаций.