Программы Microsoft продавались в Россию в обход санкций

Информационное агентство Reuters, изучив данные на российском сайте госзакупок, заявило, что ряд государственных компаний, включая крымские, приобретали программное обеспечение американской фирмы Microsoft в обход западных санкций.

В общей сложности, как утверждает агентство, было закуплено по меньшей мере 5 тыс. различных программных продуктов указанного разработчика на общую сумму более 60 млн рублей.

Примечателен список предполагаемых покупателей, который публикует Reuters, — в него входят производящий зенитные комплексы «Бук» концерн «Алмаз-Антей» и принимающая участие в строительстве Керченского моста Главгосэкспертиза.

В обоих случаях осуществлялась покупка ПО с открытой лицензией, которая обязывает покупателя раскрыть все свои реквизиты. Но поставки осуществлялись через третьих лиц: в случае «Алмаз-Антея», как говорится в сообщении, это было некое ООО «Системный софт», называющее себя официальным партнером Microsoft.

Анонимный источник в одной из компаний-закупщиков рассказал Reuters, что программное обеспечение Microsoft пока невозможно не использовать — и якобы если, например, отключить его в Крыму, то на сегодняшний день там остановиться «процентов девяносто экономики».

В американской компании, разрабатывающей программное обеспечение, заявили, что в настоящее время анализируют информацию о возможных поставках ее продукции российским госструктурам в нарушение западных санкций.