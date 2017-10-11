Кабмин объявил о контроле государством майнинга и обращения криптовалют

Министр финансов Антон Силуанов заявил, что государство намерено «возглавить и законодательно отрегулировать» выпуск и обращение криптовалют в России. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующее решение было принято на совещании по криптовалютам у президента Владимира Путина 10 октября, уточнил глава ведомства.

«Договорились о следующем: о том, что необходимо государству осуществлять регулирование процесса эмиссии криптовалют, процесса майнинга, процесса обращения», — сказал Силуанов.

Пока же, по его словам, конкретные параметры контроля за криптовалютами не обсуждаются.

Также не известно, какая именно госструктура или ведомство будет отвечать за регулирование криптовалют.