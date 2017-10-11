МИД РФ допустил сокращение дипмиссии США до 300 человек

Директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что Москва может настоять на «установлении реального паритета по количеству сотрудников диппредставительств» по отношению к представителям США в стране. Его слова приводит РИА Новости.

«То, что мы летом засчитали людей, работающих в постпредстве России при ООН, была сугубо наша добрая воля. Мы фактически дали американцам фору, пошли им навстречу. Раз они это не оценили, мы имеем полное право из этой цифры 455 вычесть то количество, которое соответствует числу сотрудников нашего постпредства. Тогда численность американского персонала в России должна опуститься на уровень 300 человек или ниже»,— отметил он.

Борисенко пояснил, что если власти США «вели себя подобным образом, значит, они согласны с тем, что мы можем поступить зеркально с их загранучреждениями в России».