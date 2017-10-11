Трамп заявил о намерении десятикратно увеличить ядерный арсенал США

Президент США Дональд Трамп во время встречи с мировыми лидерами, которая состоялась летом, сказал, что хочет десятикратно увеличить ядерный арсенал США. Об этом сообщает NBC News.

В частности, американский лидер выразил желание не только получить больше ядерного оружия, но и дополнительную военную технику.

Советников Трампа и госсекретаря Рекса Тиллерсона удивили подобные высказывания. Возможно, что именно в ответ на эти предложения Трампа последний назвал его «идиотом».