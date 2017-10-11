Молодую мать в Омске изнасиловали по пути к месту самоубийства

В омском следственном управлении СКР сообщили о поисках подозреваемого в изнасиловании 25-летней местной жительницы. Она, будучи матерью двухлетнего ребенка, решила свести счеты с жизнью, бросившись с моста. Оставив малыша с бабушкой, девушка отправилась к месту запланированного суицида, но по пути была изнасилована, передает ГТРК «Омск».

После этого пострадавшая, испытывая сильнейший стресс, еще больше укрепилась в мысли о том, что ей следует покончить с собой. От самоубийства ее удержал проезжавший мимо таксист. Мужчина не только отговорил девушку от совершения необдуманного шага, но и отвез ее в полицию, где она написала заявление об изнасиловании.

«Это мост имени 60-летия ВЛКСМ. Все было как в тумане. Я даже не помню, какие подобрал слова, чтобы спасти девушку. Главное, мне удалось увести ее от смерти», — рассказал таксист журналистам.

В настоящее время по факту изнасилования возбуждено уголовное дело, полиция ведет поиски подозреваемого на основании показаний потерпевшей. С ней, по словам старшего помощника главы регионального управления СКР Ларисы Болдиновой, работают психологи.