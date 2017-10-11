Госдума увеличила штрафы не пропустившим пешеходов водителям

В окончательном чтении принят закон о введении штрафа размером 2,5 тысячи рублей водителям, не пропустившим пешеходов на «зебре». Об этом сообщает «Интерфакс».

Речь идет об автовладельцах, велосипедистах и иных участниках дорожного движения, пользующихся преимуществом. Ранее сумма штрафа была фиксированной, 1,5 тысяч рублей, теперь же она варьируется от 1,5 до 2,5 тысяч рублей.

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев напомнил, что первый раз штраф повышался еще в 90-е годы прошлого века и оправдал себя. Он отметил, что вторая редакция закона также направлена на борьбу с автохамами.