В Белоруссии задержан российский историк Петр Рябов

В среду историк и философ Петр Рябов был доставлен в суд города Барановичи. Об этом сообщает незарегистрированная белорусским правительством правозащитная организация «Весна».

Активисты движения утверждают, что Рябова обвиняют в хулиганстве. Пресс-секретарь Верховного суда Белоруссии Юлия Ляскова отказалась комментировать ситуацию.

Вечером 10 октября в Гродно лекцию историка и исследователя анархизма Петра Рябова сорвала местная милиция, инкриминировав собравшимся «несанкционированное массовое мероприятие». Было задержано около 20 человек и сам лектор. После обыска и изъятия книг Рябова всех отпустили. Историк собирался уехать в Россию, но, видимо, не успел.