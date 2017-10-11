Источник воды для «Старого служаки» обнаружен геофизиками

Работающие в Йеллоустонском национальном парке ученые сумели отыскать подземный резервуар воды, питающий знаменитый гейзер «Старый служака» (Old Faithful).

«Старый служака» известен с 1870 года. Он пользуется огромной популярностью у туристов, так как на протяжении долгих лет регулярно извергает воду и пар в среднем раз в 90 минут. Долгое время геологи пытались выяснить, откуда в этот гейзер поступает вода. Подземные пустоты можно обнаружить, следя за распространением сейсмических волн. Но ученые не могли применять на территории национального парка распространенный метод исследований, в котором источниками сейсмических волн служат специально устраиваемые взрывы.

Поэтому они распределили 133 сейсмографа на территории вокруг гейзера площадью около квадратного километра и стали регистрировать естественные сейсмические волны, вызванные колебаниями почвы от потоков воды и пара. Это, наконец, позволило им обнаружить область пористой породы к западу от гейзера мощностью в 50 метров и размером около 200 метров в поперечнике. Исследователи полагают, что в этой породе содержатся сотни миллионов литров воды, которые и питают гейзер.

Результаты работы опубликованы в журнале Geophysical Research Letters.